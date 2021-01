Rallye de Monte-Carlo: Neuville, plus prof que Napoléon

On pourrait intituler cela « Cours de mécanique appliquée dans les Hautes Alpes ». Pour le décor, c’est plutôt pas mal, avec la barre des Ecrins qui domine d’un côté, le Vercors qui dévale de l’autre, et le parc national des Ecrins droit devant. Pour le coup, le petit bout d’asphalte choisi par Thierry Neuville pour y garer sa Hyundai i20 WRC entre Corps et Saint-Maurice n’a cependant rien de très bucolique. Après tout, il n’en a cure, lui et son nouveau copilote Martijn Wydaeghe ne sont jamais là que pour une quinzaine de minutes : le temps d’inverser les roues et de procéder à quelques réglages des suspensions.