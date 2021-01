Le secrétaire d’Etat au digital (MR) entend renforcer la protection de nos données et la lutte contre les fake news. Recréer de la confiance est une urgence démocratique.

Pourriez-vous affirmer que, aujourd’hui, la vie privée du Belge, et ses données à caractère personnel, sont protégées ?

Je ne pourrais pas vous dire oui. Je pense qu’il y a des éléments sur lesquels il est en sécurité. Mais je pense aussi que la protection des données et la confiance doivent être renforcées. On est dans un cadre normatif qui est assez immature. Mon job c’est de le rendre plus mature.

La loi sur la vie privée est donc déjà dépassée ?