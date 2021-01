Mathieu Michel au «Soir»: «Je dois faire le job plus qu’un autre, démontrer plus qu’un autre»

Le secrétaire d’Etat (MR) à la Digitalisation revient sur ses débuts chahutés. Et balise ses priorités. Dont l’évaluation de la loi sur la protection de la vie privée, à améliorer. Ou la question des fake news et de la régulation des réseaux sociaux. Mais pas question de créer « un ministère de la vérité ».

Entretien

Lorsqu’il est désigné, le 1er octobre, secrétaire d’Etat à la Digitalisation, la Simplification administrative, la Protection de la vie privée et la Régie des bâtiments, Mathieu Michel ne connaît pas une installation en douceur. Plus d’un libéral accepte mal cette désignation d’un « Michel », alors que d’autres candidats étaient cités ; c’est la bronca. Et lorsqu’il présente sa note de politique générale au Parlement, c’est son niveau de néerlandais qui est critiqué. Qu’en est-il quatre mois plus tard ?

Comment vous sentez-vous dans vos nouvelles fonctions, après vos débuts chahutés ?