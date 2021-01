Météo: du vent, des nuages, et de la neige pour terminer la semaine

Le ciel sera changeant ce jeudi après-midi, avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Des averses de pluie sont attendues au littoral et quelques ondées ne sont pas à exclure en Ardenne. Ailleurs, le temps sera généralement sec jusqu’en fin d’après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM), à la mi-journée. Le thermomètre affichera entre 4 et 7 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 7 et 9 degrés ailleurs. Le vent continuera de souffler assez fort, avec des rafales de 60 à 70 km/h.

Pendant la nuit, le ciel sera couvert avec des pluies souvent soutenues. En seconde partie de nuit, le temps deviendra graduellement plus sec sur l’ouest. Sur l’est, les précipitations persisteront par contre jusqu’en fin de nuit et prendront un caractère hivernal sur les crêtes de l’Ardenne et en Hautes-Fagnes. Les minima se situeront entre 0 et 4 degrés. Le vent soufflera à nouveau fort, avec des rafales autour de 80 ou 90 km/h.