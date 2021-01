De quel droit le gouvernement m’empêche-t-il de partir en vacances?

La loi de 2007 sur la sécurité civile autorise le ministre de l’Intérieur à limiter les déplacements. Mais de telles décisions doivent être proportionnelles au but poursuivi, rappellent les juristes.

Avec le temps qui passe et la crise qui s’allonge, le citoyen pourrait être tenté de se demander « de quel droit » le gouvernement le prive du droit de voyager. Car ce sont bien des libertés fondamentales – comme celle de se déplacer –, garanties pas la Constitution et des traités internationaux, qui sont en jeu ces derniers mois.

Or le Comité de concertation a décidé que, à partir du 27 janvier, il y aurait une interdiction temporaire des voyages à caractère récréatifs et touristiques, jusqu’au 1er mars, pour les voyages depuis et vers la Belgique.