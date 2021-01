De quel droit le gouvernement m’empêcherait-il de voyager?

Avec le temps qui passe et la crise qui s’allonge, le citoyen pourrait être tenté de se demander « de quel droit » le gouvernement le prive du droit de voyager. Car ce sont bien des libertés fondamentales – comme celle de se déplacer –, garanties pas la Constitution et des traités internationaux, qui sont en jeu ces derniers mois. « La décision d’interdire les voyages vient heurter ou diminuer ces libertés », note Frédéric Bouhon, professeur de droit public à l’ULiège. « On sait que les Etats ont le droit de limiter la portée des droits fondamentaux : c’est quelque chose de banal et ça se conçoit. Le gouvernement a d’ailleurs déjà interdit les voyages pendant le premier confinement ». « Ces libertés ne sont pas absolues, elles peuvent être limitées », confirme Lucien Rigaux, assistant en droit constitutionnel au Centre de droit public de l’ULB.