Après le sommet, l’UE évoque des zones «rouge foncé»

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE ont discuté de nouvelles restrictions aux frontières intérieures. La Commission prône l’introduction de zones rouge foncé dans les recommandations de voyages.

Après avoir été agité ces derniers jours, le spectre de nouvelles restrictions aux frontières intérieures de l’UE s’est matérialisé, jeudi soir, à l’issue d’une vidéoconférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE. Mais malgré les variantes du covid plus contagieuses, qui ont rebattu les cartes, les 27 semblent vouloir éviter les disruptions. Ou en tout cas la Commission européenne. Sa présidente Ursula von der Leyen a recommandé d’éviter les fermetures générales (le Danemark, par exemple, s’est barricadé depuis plusieurs mois), prônant plutôt l’introduction d’une nouvelle nuance, le rouge foncé, dans les recommandations de voyages (depuis l’été dernier, les restrictions aux frontières extérieures visaient à alléger la pression sur les frontières intérieures de l’UE). Une proposition en ce sens devrait être présentée lundi, mais elle a déjà expliqué que dans les zones rouge foncé où le virus « circule à un niveau élevé », des mesures devraient être prises pour décourager les voyages, mentionnant le test et la quarantaine.