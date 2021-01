Un quart des entreprises bruxelloises risquent la faillite (PRESS)

Selon une analyse effectuée par Graydon pour le journal Le Soir de vendredi, 25,1% des entreprises bruxelloises risquent la faillite et ont donc besoin d'une injection urgente de cash alors que la plupart d'entre elles (19,5% des sociétés) se portaient bien avant la crise. En Wallonie, 28,3% sont dans ce cas (24% étaient saines avant mars 2020).

L'analyse concerne la situation financière des commerces, bars, restaurants et salons de coiffure, à Bruxelles et dans cinq villes wallonnes (Liège, Charleroi, Namur, Mons et Louvain-la-Neuve) dix mois après le début de la pandémie.

En revanche, une petite moitié des entreprises (49,1% à Bruxelles, 43,3% en Wallonie) qui se portaient bien avant le Covid résistent toujours, celles-ci disposant de réserves.

"Une moyenne dont s'écarte toutefois nettement le secteur horeca, fortement impacté par la fermeture: un quart seulement des cafés, snacks et restaurants bruxellois étaient et sont toujours dans le vert, ce chiffre est de 22% en Wallonie", souligne le quotidien.

