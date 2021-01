Racisme, incitation à la haine: après la sidération, l’action

Eh non, en démocratie tout n’est pas permis. On ne peut pas « jouer » avec des armes, inciter à la haine et nourrir le racisme. N’en déplaise à ceux qui non seulement pratiquent ces interdits, mais le font de plus en plus savoir urbi et orbi. Les réseaux sociaux servent en effet de très dangereuses chambres d’écho à des partis, des groupes ou des individus aux idées nauséabondes.

Et donc, oui, il y a des bornes aux limites. Et en démocratie, ces bornes s’appellent des checks and balances, soit la justice, la presse, la politique, mais aussi les organisations de la société civile. Leur rôle ? Faire en sorte que les lois et les valeurs soient respectées.