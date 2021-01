Plans de relance: le gouvernement bruxellois a choisi ses projets

La Région bénéficie de 395 millions d’euros, grâce au plan de reprise et de résilience européen.

Le gouvernement Vervoort, fixé sur l’enveloppe à laquelle il a droit dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen (395 millions), a resserré ce jeudi sa liste de projets. Le document transmis au fédéral fait la part belle à la formation, la numérisation et la rénovation énergétique. Ainsi une centaine de millions sont inscrits, sur proposition de Bernard Clerfayt (Emploi, Défi), pour la (re)mise à niveau des chercheurs d’emplois inscrits chez Actiris en matière linguistique et numérique, ainsi que la création de maisons d’enfants. Dix-neuf autres millions concernent la pérennisation du fonds Rebond (qui offre un accompagnement orienté vers les secteurs porteurs d’emploi pour toute personne licenciée) ainsi que l’aide à la reconversion vers les métiers en pénurie.