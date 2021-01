Elio Di Rupo après l’incarcération de François Fornieri: «La vérité est ce qu’on peut espérer de mieux»

Le ministre président wallon, Elio Di Rupo (PS), était l’invité de la matinale de la Première, ce vendredi matin quelques heures après l’incarcération de l’homme d’affaires liégeois, François Fornieri. « Le gouvernement de Wallonie a fait son travail, dès que nous avons été installés il y a plus d’un an », a clamé Di Rupo. « Nous avons aidé à ce que le gouvernement et que la gestion de l’entreprise puisse changer de mains. Il faut faire confiance à la justice et la laisser travailler ».

Le socialiste a appelé à la patience, rappelant que ces procédures sont longues. « Il faut laisser la justice travailler. La vérité est ce qu’on peut espérer de mieux ».