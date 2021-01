Rémy Cointreau: les ventes 3T rebondissent de 20,6%, 4T attendu en moindre hausse

De septembre à décembre, le chiffre d'affaires s'est hissé à 350 millions d'euros, en progression de 20,6% sur un an, selon un communiqué.

Cette performance a été tirée par les ventes de la division Cognac, fleuron du groupe, avec +27,5% sur la période "grâce à un rattrapage des expéditions aux Etats-Unis, où nos marques continuent de bénéficier d'une demande très soutenue de la consommation à domicile".

Le groupe souligne aussi que la "dynamique" des ventes "s'accélère en Chine" sur le trimestre.

En parallèle, "les ventes de duty free restent faibles" du fait de la baisse des voyages internationaux "et la lente réouverture du canal on-trade [bars et restaurants] continue de pénaliser les nouveaux marchés (Asie du Sud-Est, Afrique et Amérique latine)".

Les ventes de la division Liqueurs et Spiritueux ont connu une moindre progression au 3e trimestre (+5,4%).