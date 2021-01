Affaire Nethys: Stéphane Moreau interpellé et entendu par la police

Nouveau coup de tonnerre, vendredi matin, dans le dossier judiciaire Nethys. Stéphane Moreau, Bénédicte Bayer et Pol Heyse « ont été interpellés ce matin par l’Office central de répression de la corruption. Ils sont entendus actuellement », assure le procureur général de Liège Christian De Valkeneer. Les trois ex-dirigeants de Nethys, société publique détenue par la Province de Liège et les communes, sont auditionnés dans le cadre du dossier relatif aux plantureuses indemnités dont ils ont bénéficié (15 millions) et de la vente opaque de différentes filiales du groupe en mai 2019.