Un gardien buteur en Liga: Marko Dmitrovic, portier d’Eibar, marque sur penalty face à l’Atlético Madrid (vidéo)

Qu’un gardien se distingue en inscrivant un but est toujours un petit événement. Mais quand c’est en plus sur un penalty, c’est d’autant plus étonnant.

Lors du duel entre l’Atlético Madrid et Eibar, notre compatriote Yannick Carrasco a concédé un penalty aux visiteurs à la 12e minute. Et c’est alors le gardien d’Eibar Marko Dmitrovic qui a traversé le terrain pour botter ce penalty. Avec réussite puisqu’il est parvenu à tromper Jan Oblak sur cette ouverture du score.

Une scène rare puisque Dmitrovic est devenu le 7e gardien à marquer dans toute l’histoire de la Liga, le dernier avant lui étant Daniel Aranzubia avec le Deportivo La Corogne (de la tête, le 20 février 2011 contre Almeria).