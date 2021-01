Yves Van Laethem: «Le virus a toujours la main» (vidéo)

A quelques heures d’un Comité de concertation, le Centre de crise s’est présenté devant la presse pour commenter les chiffres de l’épidémie dans notre pays. « Le bout du tunnel est de plus en plus en vue pour nos maisons de repos », s’est réjoui Yves Van Laethem. « 11 % des plus de 80 ans ont reçu la première dose de vaccination. On espère que la campagne va s’accélérer avec l’arrivée de nouveaux vaccins. Mais d’ici là, il reste des mois d’hiver durant lesquels le virus peut progresser. Le virus a toujours la main. »

Le scientifique se montre néanmoins positif. « Dans ce match, nos meilleurs joueurs sont devant nous. Il faut arriver à ce moment où le match sera inégal et où nous mènerons le jeu. »