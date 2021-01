Deux experts mettent en garde contre l’augmentation des cas de variants: «Ce pourcentage augmente constamment»

Emmanuel André et Herman Goossens rappellent que le nombre de cas de variants est en augmentation dans notre pays.

Le professeur de microbiologie Herman Goossens (UAntwerp) met en garde sur Twitter contre une augmentation inquiétante du nombre d’infections par la variante britannique. « Nous ne savons toujours pas ce qui se passe : si nous n’agissons pas rapidement, une nouvelle pandémie avec cette variante britannique est imminente », a déclaré M. Goossens à Belga. Il demande donc une fois de plus que les mesures soient strictement respectées.

« En Angleterre, cette nouvelle variante s’est répandue en octobre et novembre, mais les gens ne s’en sont pas rendu compte. A cause des relâchements pendant la période de Noël, ils y ont vu une énorme explosion », a déclaré Goossens. « Ce n’est pas que cette variante remplace le virus ‘classique’, mais elle vient s’y ajouter. Et c’est très problématique ».