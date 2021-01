Premier League: échange très houleux entre Jurgen Klopp et Sean Dyche à la mi-temps de Liverpool – Burnley (vidéo)

Liverpool s’est incliné à Anfield ce jeudi soir 0-1 face à Burnley, une première défaite à domicile en championnat depuis avril 2017. Une rencontre où la tension était vive entre les entraîneurs des deux clubs, qui ont eu un échange houleux à la mi-temps.

Alors que l’arbitre sifflait la fin de la première période, dans un certain chaos sur le terrain avec un carton jaune pour Fabinho, Sean Dyche a lancé quelques mots à l’adresse de Jurgen Klopp en se dirigeant vers les vestiaires. Le coach des Reds a semblé ne pas avoir apprécié ceux-ci et a plongé dans le tunnel pour le rattraper et lui répondre, visiblement furieux.