Les brèves des Livres du Soir

Audiolivre

Crénom, Baudelaire ! ***

Jean Teulé

Baudelaire et Teulé, un duo parfaitement pertinent. Jean fait de Charles un junkie, un pervers rock’n’roll, un punk génial. « Crénom’ », parce que c’est le dernier mot que profère le poète en tombant au sortir de l’église St-Loup de Namur. Il ne dira plus rien d’autre avant de mourir un an plus tard, en 1867. L’ignoble et le sublime se rejoignent dans ce roman lu avec délectation par Dominique Pinon.

Gallimard Ecoutez Lire, 1 CD, 8 h 30, 18,99 €

Brèves

Les orages ***

Sylvain Prudhomme