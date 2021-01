Carte blanche du Cevipol: «La démocratisation: retour sur un concept contesté»

Le débat sur l’état du processus de démocratisation ne fait plus la une. Pourtant, pendant longtemps la compréhension du pourquoi et du comment un Etat se démocratise était à l’ordre du jour dans le débat public et académique.

Dans les années 1950 et 1960, il s’agissait d’observer les processus historiques de libéralisation et démocratisation des sociétés occidentales (Europe et États-Unis) au cours du « long XIXe siècle. Ensuite, les analyses sur les transitions démocratiques pendant la deuxième partie du XXe siècle, concernant notamment l’Europe du Sud, l’Amérique Latine, l’Asie de l’est et l’Europe centrale et orientale, ont marqué le débat sur la de la « troisième vague » de démocratisation. Au tournant des années 2000, les « révolutions de couleur » dans les pays de l’espace post-soviétique tels que l’Ukraine ou la Géorgie, et puis les printemps arabes du début des années 2010, laissaient entrevoir une nouvelle vague de processus démocratiques.

Mais alors pourquoi, avec le début du XXIe siècle et surtout au cours de la dernière décennie, la question de la démocratisation semble-t-elle avoir perdu tout intérêt ? Aujourd’hui, l’attention des académiques s’est déplacée vers différents sujets d’étude, comme l’analyse de la contestation de la légitimité des démocraties libérales et la diffusion du populisme, ou l’étude des processus d’autocratisation (par définition le processus inverse), ou encore l’influence internationale croissante des grandes puissances autoritaires. Soyons clairs : la diffusion à l’échelle mondiale des formes démocratiques de gouvernement, bien qu’avec de grandes divergences entre pays et de multiples échecs (le cas du printemps arabe est exemplaire), est l’un des grands processus de changement politique qui ont marqué les deux derniers siècles, et en particulier la seconde moitié du XXe siècle (surtout en ce qui concerne le monde non occidental). Il est donc normal que l’analyse et le débat scientifique aient accompagné (rarement anticipé) les processus réels de changement en direction démocratique dans le monde contemporain.