TC Gand - KBC acquittée dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant la famille Engels

La banque et le groupe KBC ont été acquittés vendredi par le tribunal correctionnel de Gand. Ils étaient poursuivis pour avoir aidé les propriétaires de l'entreprise Engels, établie à Lokeren et spécialisée dans les portes et fenêtres, à blanchir plusieurs millions d'euros.