5G en Belgique - "Utiliser le temps avant le déploiement de la 5G pour faire de la pédagogie" (Proximus)

Proximus entend profiter des mois à venir pour faire de la pédagogie autour de la 5G et de son déploiement au sud du pays, où les critiques face à cette technologie sont plus acerbes qu'en Flandre. "On va utiliser ce temps pour que l'acceptation puisse progresser", assure Guillaume Boutin, CEO de l'opérateur, dans un entretien avec l'agence Belga.