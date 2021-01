Après une matinée rendue difficile par un mauvais choix de pneus et au cours de laquelle il a notamment commis un tête-à-queue, Thierry Neuville a connu un vendredi après-midi nettement plus réjouissant avec deux spéciales sanctionnées par un 3e et un 5e chrono. Au général, le pilote Hyundai apparaissait toujours en 5e position, mais à moins d’une minute du nouveau leader, Elfyn Evans qui a relayé son équipier Ogier en tête, et à 6 secondes seulement de Rovanpera, 4e.