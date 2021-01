Les Red Panthers doivent retrouver la confiance et le plaisir

La non-qualification pour les Jeux de Tokyo a traumatisé un groupe qui peine, depuis, à retrouver ses sensations. Pourtant, 2021 doit absolument marquer le retour de la constance et de la passion afin d’atteindre les prochains objectifs fixés par le nouveau coach, Raoul Ehren.

C’est à Valence, en décembre dernier, que les Panthères ont posé les jalons de leur renouveau. Une parenthèse qui a permis au groupe de relancer la machine sous l’impulsion du successeur de Niels Thijssen dont la tâche s’annonce des plus ardues. Néanmoins, les premiers résultats engrangés lors des 3 duels face à l’Espagne (2 succès et 1 partage) laissent entrevoir de belles perspectives pour cette équipe qui doit entreprendre de nombreux chantiers pour retrouver de sa superbe et surtout proposer des prestations à la hauteur de ses ambitions.