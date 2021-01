Karim Belhocine avant Standard - SC Charleroi: «On vaut mieux que ce qu’on a montré à Anderlecht»

Après les quatre revers de rang, le Sporting de Charleroi tentera de se relancer ce dimanche en début de soirée à Sclessin. Toutefois, s’il est important pour les Zèbres de reprendre leur marche en avant, ce ne sera pas une sinécure chez des Liégeois transfigurés depuis l’arrivée de Mbaye Leye à leur tête. « Le fait d’enchaîner avec un match important est bien. De toute façon, on a dû vite passer à autre chose parce qu’on veut montrer ce qu’on vaut et on vaut mieux que ce qu’on a fait au dernier match », expliquait Karim Belhocine, ce vendredi, depuis le centre national de Tubize où les Zèbres s’entraînaient. « On a à coeur de montrer notre envie et notre grinta. C’est toujours un match important, avec de l’engagement. On va vouloir faire le maximum. On va aller là-bas sans calcul. Il faudra mettre l’envie, la grinta et le foot et tous ces ingrédients réunis nous permettront, j’espère, de faire un bon match. »