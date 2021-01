22 mai 2018: la grande distribution

Deux jours avant l’entrée en vigueur du décret Gouvernance qui doit limiter les rémunérations des dirigeants de structures publiques, le comité de rémunération de Nethys (François Fornieri, Pierre Meyers et Jacques Tison) valide le paiement d’indemnités au management de Nethys, à savoir Stéphane Moreau, Pol Heyse, Bénédicte Bayer et Diego Aquilina (CEO de l’assureur Integrale, une filiale de Nethys). Total : 14,74 millions, dont 8,7 pour le seul Stéphane Moreau. Il s’agit d’indemnités de rétention, conditionnées au fait que ces managers doivent rester deux ans de plus dans la structure.