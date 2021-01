22 mai 2018, la grande stribution

C’est Stéphane Moreau qui a obtenu le bonus et les indemnités de rétention les plus importants. - Belga

Article paru dans Le Soir le 14 novembre 2019

Nethys: les managers devaient réduire leur salaire… ils ont touché 18 millions

On parlait d’un pactole ; c’est un pactole. Renaud Witmeur, le nouveau manager ad interim de la société liégeoise Nethys, a envoyé ce mercredi son rapport à l’administration wallonne et à sa maison-mère Enodia sur les indemnités versées aux anciens managers du groupe, dont l’emblématique Stéphane Moreau. Un rapport dont Le Soir a obtenu copie. Et les montants qui y figurent sont faramineux. Il y a un mois, Le Soir faisait état de « plusieurs millions » d’indemnités. Les détails sont aujourd’hui connus : on parle d’une somme globale de 18,6 millions d’euros, répartie entre quatre membres du management.