Hockey: Maxime Van Oost va rejoindre les Red Lions à Las Palmas

Le défenseur du Waterloo Ducks décollera, ce week-end, en direction des Îles Canaries pour rejoindre le groupe en stage depuis samedi dernier. Shane McLeod a prévenu le stick d’Or espoir 2018, hier, par téléphone. L’international U21 du Waterloo Ducks viendra renforcer le noyau qui devra se passer, durant 3 jours, des services de 7 de ses joueurs (Arthur Van Doren, Loïc Van Doren, Sebastien Dockier, Alexander Hendrickx, Thomas Briels, Thibeau Stockbroekx et Tanguy Cosyns) qui évoluent dans le championnat néerlandais puisque ceux-ci effectueront un aller-retour express pour disputer une rencontre de championnat en Hoofdklasse. « Nous serons testés à 3 reprises », explique l’attaquant d’Amsterdam Tanguy Cosyns. « Avant le départ, à notre arrivée aux Pays-Bas et une nouvelle fois avant de reprendre notre vol pour Valence, le 1er février, pour disputer les 2 rencontres de Pro League. Mais bon, d’ici là, il faudra voir si la neige ne va pas s’inviter et que les matchs ne soient, dès lors, pas remis. »