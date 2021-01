11 Juillet 2019, le mystère Ardentia

Article paru dans Le Soir le 20 août 2019

Le 11 juillet dernier, ont été constituées deux sociétés à responsabilité limitée. Leur nom ? Ardentia Tech et Ardentia Holding. Leur fondateur ? François Fornieri, patron de la société pharmaceutique Mithra. Dans les deux cas, il a déposé des fonds propres de 100.000 euros. Jusque-là, rien de bien fou. Le plus intéressant apparaît quelques lignes plus loin, dans l’acte de constitution. « Le comparant (François Fornieri) décide d’appeler aux fonctions de délégué à la gestion journalière (…) Stéphane Moreau. » Un mandat « non rémunéré ».

On a vérifié, il ne s’agit pas d’un homonyme, mais bien du Stéphane Moreau patron de Nethys. Le seul et l’unique.