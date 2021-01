Athlétisme: les championnats de Belgique en salle à Gand?

Les présidents et les directeurs techniques de la Ligue francophone (LBFA) et de la Ligue flamande (VAL) d’athlétisme se sont réunis ce vendredi après-midi pour évoquer le maintien ou non des championnats de Belgique en salle, prévus le samedi 20 février, à Louvain-la-Neuve.

Les deux parties ont adopté le principe de leur organisation afin de permettre aux athlètes susceptibles d’aller à l’Euro indoor de Torun (4-7 mars) de réussir le minimum qualificatif et à ceux qui ont les JO de Tokyo comme objectif de marquer des points au ranking mondial. Le « national » d’épreuves combinées aura lieu en même temps (20 et 21 février), comme cela avait été le cas, l’été dernier, lors des championnats toutes catégories en plein air, au stade Roi-Baudouin.