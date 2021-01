Coronavirus - Les partenaires sociaux contre la vaccination avancée pour des fonctions "essentielles"

Les syndicats et représentants des employeurs ne sont pas demandeurs d'une vaccination avancée pour certaines fonctions "essentielles", ont-il indiqué vendredi, confirmant une information du Knack.

Les partenaires sociaux ont rendu un avis en ce sens à la taskforce vaccination.

Une phase spécifique de la campagne de vaccination pour les "fonctions essentielles" avait été envisagée.

Mais le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail estime que ce n'est pas souhaitable. "Nous sommes tous d'accord pour dire que la santé doit rester le premier critère", confirme Caroline Hielegems du syndicat chrétien ACV. "Les 'travailleurs essentiels' peuvent être vaccinés en même temps que le reste de la population."

Les partenaires sociaux craignent en outre qu'une vaccination avancée pour ces fonctions cause des problèmes administratifs et d'ordre logistique et freine ainsi la campagne globale.

L'avis rendu concerne uniquement les travailleurs du secteur privé et non, par exemple, le corps enseignant.