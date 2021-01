Nethys: les coulisses d’une folle journée au PS

Elio Di Rupo et Pierre-Yves Dermagne ont achevé leur communication par une mise en demeure : « Ces actes (l’annulation des décisions de Nethys et la transmission d’éléments au parquet fédéral, NDLR) sont posés en qualité d’autorité de tutelle avec les dispositifs dont celle-ci dispose. Il appartiendra notamment à Enodia et Nethys, ainsi qu’aux provinces et aux communes concernées, de tirer toutes les conséquences de l’annulation (…) »

Le message était clair à l’intention des instances du groupe liégeois et de ses actionnaires : « Nous avons fait notre part du job, à vous de passer à l’acte. » Les administrateurs d’Enodia disposaient désormais d’éléments probants pour passer à la vitesse supérieure et engager la procédure conduisant au départ du conseil d’administration et du management actuel de Nethys.