L’entraîneur du Standard Mbaye Leye fait le point avant la réception de Charleroi: «J’ai un groupe de gentils garçons…»

Après un neuf sur neuf pour ses débuts, Mbaye Leye s’apprête à vivre son premier choc à la tête du Standard. Pour son premier derby wallon, les attentes des supporters seront évidemment grandes, surtout au vu des bonnes prestations récentes des Rouches. Mais l’entraîneur ne veut pas d’une pression supplémentaire inutile, il veut simplement que ses joueurs continuent leur marche en avant. « Je prends ce match comme les trois premiers, face à Waasland-Beveren, au Cercle de Bruges et à Malines », a expliqué le principal intéressé en conférence de presse ce vendredi. « La seule différence, c’est que c’est un derby. Ce qui augmente évidemment son importance aux yeux des supporters. Pour nous, cela reste trois points que l’on doit engranger pour avancer, parce que c’est ça le plus important. Il faudra montrer la même mentalité et le même jeu que depuis le début. Il faut essayer de consolider ça. Vous le faites une fois, deux fois, trois fois, puis l’opposition va commencer à s’y préparer.