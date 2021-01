23 octobre 2019, François Fornieri renonce

Article paru dans Le Soir, le 24 octobre 2020

Nethys: pourquoi la vente d’Elicio était le «casse du siècle»

L’annonce est tombée mercredi, vers 22 heures. Elle est signée François Fornieri. Ses sociétés Ardentia, « en concertation avec Nethys, ont décidé de renoncer à la reprise des sociétés Win et Elicio. Par conséquent, Nethys reste actionnaire unique de ces deux sociétés ». Le nouveau directeur général ad interim de Nethys, Renaud Witmeur, a réagi dans la foulée. « L'avenir d'Elicio et de Win, sociétés rentables et en développement, pourra ainsi être préparé dans un contexte serein et sans précipitation ».