27 décembre 2019, 11 millions saisis

Article paru dans Le Soir, le 27 décembre 2019

Nethys: la justice ouvre une instruction sur les rémunérations

Le 19 octobre dernier, Le Soir révélait l’une des raisons qui a poussé les nouveaux administrateurs de la société liégeoise Nethys à mettre dehors sur-le-champ l’ex-CEO Stéphane Moreau : il avait déjà touché un généreux pactole, tout comme trois autres membres du management (Pol Heyse, Bénédicte Bayer et Diego Aquilina). On parle d’un partage de plus de 18 millions d’euros.