Coronavirus: Guillermo Ochoa, l’ancien gardien du Standard, testé positif après un match qui a contaminé 25 personnes

À l’issue du match au sommet du championnat du Mexique dimanche passé entre Monterrey et Club America, pas moins de 25 personnes ont été testées positives au coronavirus, parmi elle 14 joueurs dont le gardien de but de l’équipe nationale mexicaine et d’America qui n’est pas un inconnu chez nous : Guillermo Ochoa. L’ancien portier du Standard, 35 ans, se porte bien.

Le Club America, dans une déclaration, a accusé Monterrey de ne pas avoir pris des mesures des précautions après que certains de ses joueurs ont été testés positifs avant le match.