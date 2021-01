Coronavirus - Les partenaires sociaux contre la vaccination avancée pour des fonctions "essentielles"(2)

Les syndicats et représentants des employeurs ne sont pas demandeurs d'une vaccination avancée pour certaines fonctions "essentielles", ont-ils indiqué vendredi, confirmant une information du Knack. Ils ne sont pas non plus favorables à ce que les grandes entreprises se chargent elles-mêmes de la vaccination de leurs travailleurs.