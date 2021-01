Brexit - Boom du fret entre le port français de Cherbourg et l'Irlande

"J'avais prévu un doublement des activités. Aujourd'hui on a triplé", a déclaré à l'AFP Yannick Millet directeur général de Cherbourg Port.

Le trafic de camions va atteindre les 9.000 sur le mois fin janvier contre 3.000 en janvier 2020. Toutes les compagnies (Irish Ferries, Stena Line et Brittany Ferries) ont augmenté leur offre de Cherbourg vers l'Irlande et "malgré cette capacité les bateaux sont complets", ajoute M. Millet.

Du côté des dockers, "on bascule d'une situation de chômage partiel en 2020", où Brittany Ferries, très impactée par le crise sanitaire, avait arrêté sa liaison de Cherbourg vers l'Angleterre, "au recours aux dockers occasionnels et on est en train d'en former de nouveaux", poursuit le DG.

La traversée entre l'Irlande et Cherbourg, port français le plus proche de l'Irlande, dure 17 heures. Mais depuis le Brexit, passer par l'Angleterre pour se rendre sur le continent quand on vient d'Irlande signifie sortir de l'Union européenne et implique des formalités.