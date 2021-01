Faute de moines, Achel renonce à son label «authentic trappist»

Il n’y a plus que cinq « authentic trappists » en Belgique. Faute de moines, l’abbaye d’Achel a dû renoncer à cette appellation, mais la bière sera toujours produite sous la tutelle de l’abbaye de Westmalle. Achel reste donc une trappiste, mais plus une… « authentic trappist ».

Cela bouge pas mal dans l’univers des brasseries trappistes ces derniers mois, entre nouveaux concepts (les bières de Westvleteren sont désormais livrées, après commande, par messagerie à domicile), nouvelle bière (la Triple Extra de Rochefort) et modernisation des installations de stockage et de soutirage (Orval). Mais à Achel, dans le Limbourg, à un jet de houblon de la frontière néerlandaise, celle qui fut la dernière bière belge arrivée en 2003 dans le cercle restreint des « authentic trappist products » perd son label… tout en restant trappiste. A ne surtout pas confondre avec les bières d’abbaye (Leffe, Grimbergen, Affligem, etc.) qui sont conçues hors abbaye, dans des brasseries privées qui versent des royalties aux monastères concernés.