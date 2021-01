Une salle sinistrée et un orgue détruit

A l’intérieur du bâtiment, l’odeur de brûlé s’intensifie. A l’entrée, des déshumidificateurs industriels, amenés par une société spécialisée, attendent d’entrer en service pour assécher les lieux. « D’après ce qu’on nous a expliqué, ils vont devoir fonctionner durant trois semaines, à partir du moment où il n’y aura plus d’eau coulant dans les salles » explique Stéphane Vanreppelen. Il ne sert évidemment à rien de les mettre en fonction tant que de l’eau continue à s’écouler. Et c’est le cas. Dûment casqué, on progresse dans les couloirs à la lueur de gros projecteurs de travaux, toute l’électricité du bâtiment étant hors service. Dans le couloir, des seaux recueillent l’eau qui s’écoule encore. Les murs sont maculés, le plafond percé à plusieurs endroits. Dans ce labyrinthe magique conçu par Horta, il y a mille espaces à vérifier, à sécuriser, à analyser.