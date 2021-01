Première visite à Bozar quatre jours après l’incendie de lundi soir. Au vu des dégâts, pour une fois, on se réjouira de l’actuelle fermeture des lieux culturels. On n’ose imaginer ce qui se serait passé si du public avait été présent. Et la fermeture actuelle permettra aux travaux d’avancer plus rapidement.