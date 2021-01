La police met en garde contre la vente de chiots sur internet

Comment ne pas fondre quand on voit de si adorables chiots? - REUTERS

Les plaintes s’accumulent. Depuis le début de l’année, la zone de police Ouest du Brabant wallon doit faire face à un nombre inhabituellement élevé de plaintes pour escroquerie via internet dans le cadre de l’achat de chiots. L’arnaque prend plusieurs formes. « Dans certains cas, les victimes n’ont jamais reçu le chien qu’elles avaient commandé via un site désormais inaccessible », explique la police locale. « Pourtant, le chiot a été payé et des frais supplémentaires ont souvent été réclamés pour des vaccins, des papiers ou une puce.

« Dans d’autres cas », poursuit la police, « le chien a été acheté via un compte privé sur les réseaux sociaux. Le chien est livré mais ne correspond pas à celui commandé. Il est même arrivé que le chien décède quelques jours après la livraison. Les vendeurs restent évidemment injoignables. »