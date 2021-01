Geoffrey Mujangi Bia: «Je pense que je payerais pour rejouer dans un stade»

Son cas est un peu particulier puisque Geoffrey Mujangi Bia est toujours officiellement sous contrat du côté de l’Hapoel Petah Tikva où « une solution devrait bientôt être trouvée pour mettre fin au contrat », et où surtout il regrette d’être parti pour suivre Guy Luzon. « Mais ce qui est fait est fait », déclare-t-il sans vouloir se morfondre. « Qu’on regrette ou pas un choix, on l’a fait à un moment, c’est comme ça. »

Toutefois, sous contrat ou non, l’ancien joueur de Charleroi et du Standard a faim de football. « Le plus difficile, c’est d’avoir toute la motivation du monde, mais de voir énormément de portes être fermées. Je regarde les matches et j’ai largement le niveau pour encore jouer en D1A ou D1B. Je peux encore apporter quelque chose, mais il faut que quelqu’un m’accorde sa confiance pour ça », confie-il.