Quand Karim Belhocine gâchait les débuts comme T1 au Standard de son ancien coéquipier Mbaye Leye...

S’il ont tous les deux évolué à La Gantoise, mais à des périodes différentes, Mbaye Leye et Karim Belhocine ont été équipiers au Standard lors de la saison 2011-2012, même s’ils n’ont disputé que six matches côte à côte, pour un total de 343 minutes passées ensemble sur la pelouse de Sclessin.

Par D. S. et B. H.

Le premier disputait alors sa deuxième et dernière saison sous le maillot liégeois et le deuxième, souhaité par Pierre François, le directeur général des Rouches, pour ses qualités de footballeur mais aussi de fédérateur et de meneur d’hommes, venait d’arriver de Courtrai.

Autant dire que les deux hommes, qui se sont également affrontés à huit reprises sur les pelouses de D1, sous différents maillots (Standard, La Gantoise et Zulte Waregem pour Leye, Courtrai et Waasland-Beveren pour Belhocine), se connaissent bien.

« C’est quelqu’un de très agréable, avec un caractère très calme, ce qui ne l’empêche pas de dire ce qu’il doit dire », dit Mbaye Leye à propos du coach du Sporting. « Je serai ravi, dimanche, de le revoir. »