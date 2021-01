Guillaume Boutin (Proximus): «Nous avons de grands projets dans la santé et l’éducation»

Malgré l’impact négatif du covid sur les finances de l’entreprise (baisse des revenus du roaming notamment), le CEO de Proximus, Guillaume Boutin, a le sourire. « 2020 a été une année incroyable dans notre capacité à nous réinventer et à repartir sur des bases solides, explique-t-il à l’occasion d’une rencontre informelle avec la presse. Il y a un an, on sortait d’un plan social et la défiance était au plus haut. Aujourd’hui, on a retrouvé un niveau d’engagement des employés très élevé. Le plan stratégique #Inspire2022 (accélération du déploiement de la fibre notamment) a redonné un nouveau souffle à la boîte et le support qu’on a pu apporter à la société durant la crise du covid a donné confiance dans le rôle que l’on peut jouer ».