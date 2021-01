Elio Di Rupo au sujet du coronavirus: «On en a sûrement pour jusqu’au mois de juin»

Elio Di Rupo a mis les choses au point. Le ministre-président de la Wallonie a pris la parole à la sortie du Comité de concertation. « Il faut que tout le monde fasse un effort, a-t-il demandé. On en a sûrement pour jusqu’au mois de juin. »

« Il y aura des contrôles aux frontières avec des amendes », a également expliqué le socialiste. Ce dernier a également assuré qu’un nouveau Comité de concertation aura lieu le 5 février.

« On doit donner des perspectives, a de son côté déclaré Pierre-Yves Jeholet. Je pense que la situation est malgré tout encore inquiétante, par rapport au variant. On ne peut pas risquer d’annuler les efforts que toute la population a fait jusqu’ici. On ne peut pas avoir de troisième vague. »