L’accord de gouvernement prévoit d’« améliorer » et de « moderniser » notre fédéralisme. Donc d’organiser, après 2024, une nouvelle réforme de l’Etat. Et cette fois, les sept partis de la Vivaldi ont prévu d’évaluer les six réformes précédentes avant d’entamer la septième. Bonne idée ! Le tout, dans un « large débat démocratique », aussi avec « les citoyens, la société civile et les milieux académiques », sous la direction des deux ministres des Réformes institutionnelles.