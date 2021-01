La dernière victoire des Zèbres à Sclessin en 2008: «Je ne savais pas que ça faisait si longtemps», avoue Geoffrey Mujangi Bia

Arrivé dans le noyau A carolo lors de l’exercice 2006-2007, Geoffrey Mujangi Bia a connu sa première titularisation à Sclessin en décembre 2007. Un match lors duquel, il était passé par toutes les émotions puisqu’il avait inscrit son premier but en D1, d’une reprise acrobatique. Ce but n’avait toutefois permis que de rendre l’addition moins corsée pour des Zèbres alors menés 5-0 et finalement battus 5-1. «C’était face au grand Standard, lors de ma première titularisation. Ce but n’a rien rapporté à l’équipe, mais au-delà du résultat, marquer son premier but fait toujours plaisir, surtout qu’il était beau», sourit-il. Après avoir marqué son premier but à Sclessin, il fait aujourd’hui encore partie de la dernière équipe sambrienne à s’être imposée à Sclessin, le 31 octobre 2008.

Quels souvenirs avez-vous de cette rencontre?