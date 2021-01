Les Jeux olympiques de Tokyo, dans 6 mois ou jamais?

À 6 mois de l’ouverture des JO, les messages contradictoires se multiplient entre les « believers » et ceux qui n’y croient plus. Au milieu des interrogations, le gouvernement japonais, le comité d’organisation et le CIO, eux, maintiennent le cap. Alors ?

Dans six mois très exactement, le vendredi 23 juillet, la flamme olympique sera allumée au stade National de Tokyo, le cœur des futurs Jeux olympiques. C’est le message très clair qui a été diffusé ce vendredi conjointement par le gouvernement japonais, le comité d’organisation des Jeux et le Comité international olympique (CIO) pour contrer une information diffusée le matin même par le quotidien britannique The Times selon laquelle il aurait été décidé, en privé, d’annuler les JO de Tokyo et de les redemander en… 2032, après ceux de Paris 2024 et Los Angeles 2028. En cause, bien entendu, la crise du coronavirus.