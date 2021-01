Les Pays-Bas veulent remplacer le Royaume-Uni comme "porte d'entrée" de l'UE pour les USA

M. Rutte a ajouté que les Pays-Bas sont le pays "le plus transatlantique" de l'Union européenne et qu'ils souhaitent prendre le rôle du Royaume-Uni, après le Brexit et le départ de Donald Trump.

Les Néerlandais et les Britanniques étaient des alliés de longue date dans leur défense du libre échange et ils se sont souvent positionnés contre les Français et les Allemands sur des questions commerciales au sein de l'UE.

"Les Pays-Bas aimeraient bien sûr, après le départ du Royaume-Uni de l'UE, jouer un rôle particulier dans cette relation avec l'Amérique, non seulement en tant que porte d'entrée physique mais aussi politique vers l'Europe", a déclaré M. Rutte lors d'une conférence de presse, répondant à une question d'un journaliste qui lui demandait ce qu'il aimerait dire au président américain Joe Biden lorsqu'ils se parleront pour la première fois depuis son investiture. "Je voudrais donc aussi utiliser ces liens anciens afin d'essayer de jouer un rôle dans la relation Amérique-Europe."