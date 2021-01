Rallye de Monte-Carlo: une Alpine dans les Hautes Alpes

Sa couleur bleue a fait chavirer les cœurs de générations entières de fanatiques, autant que ne le fait le rouge de Ferrari ou le vert d’Aston! Et jeudi, sur les routes du Monte-Carlo, la bête a réapparu dans sa robe azur mythique. A son volant? Esteban Ocon qui, à partir de cette année, tentera de faire briller avec Fernando Alonso les couleurs du constructeur de Dieppe en F1. «L’exercice était difficile car le terrain était piégeux», s’exclamait le Français après avoir ouvert les deux spéciales qui composaient le menu de cette première étape. «Cette expérience était très éloignée de ce que je connais en circuit, car les changements d’adhérence étaient incessants, mais je me suis bien amusé. Et puis, en tant que fan de sport auto, j’ai toujours suivi le rallye de près.»